Почти 1300 жителей Орла больны коронавирусной инфекцией Всего в Орловской области на сегодня - 110 новых случаев COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 7 июня в регионе зарегистрировано 2870 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1374 человека, выздоровели 1464 человека. 32 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1292 жителей Орла, 389 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 262 – в Орловском районе, 99 – в Болховском районе, по 66 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 63 – в Хотынецком районе, 60 – в Урицком районе, по 55 – в Ливнах и Свердловском районе, 53 – в Новосильском районе, 49 - в Шаблыкинском районе, 44 – в Знаменском районе, 43 – в Глазуновском районе, 40 – в Верховском районе, 37 – в Покровском районе, 25 – в Троснянском районе, по 23 – в Залегощенском, Колпнянском и Малоархангельском районах, 21 – в Ливенском районе, по 18 – в Кромском и Должанском районах, по 16 – в Краснозоренском и Корсаковском районах, 14 – в Сосковском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.







Орловское Информбюро

7 июня 2020 года



