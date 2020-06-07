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Почти 1300 жителей Орла больны коронавирусной инфекцией

Всего в Орловской области на сегодня - 110 новых случаев COVID-19.


По информации федерального оперативного штаба на 7 июня в регионе зарегистрировано 2870 случаев заболевания коронавирусом.
 
Общее число больных в Орловской области  составило  1374 человека, выздоровели 1464 человека. 32 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
 
В настоящее время  COVID-19  подтвержден  у  1292 жителей Орла, 389 зараженных –  в городе Мценске и Мценском районе, 262 – в  Орловском районе,  99 – в Болховском районе, по 66  – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 63 – в  Хотынецком районе, 60 – в Урицком районе, по 55 – в Ливнах и Свердловском районе, 53 – в Новосильском районе, 49 - в Шаблыкинском районе, 44 – в  Знаменском районе, 43 – в Глазуновском районе, 40 – в Верховском районе, 37 – в Покровском  районе, 25 – в Троснянском районе, по 23 – в Залегощенском, Колпнянском и Малоархангельском районах, 21 – в Ливенском  районе, по 18 – в  Кромском  и  Должанском районах,  по 16 – в Краснозоренском и Корсаковском районах, 14 – в Сосковском районе.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
 



Орловское Информбюро
7 июня 2020 года
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