Прокуратурой Орловской области проводится проверка по факту гибели малолетнего ребенка в Знаменском районе

6 июня 2020 года в селе Коптево Знаменского района в водоеме обнаружено тело 9-летнего мальчика без признаков насильственной смерти.

Предварительно установлено, что ребенок переходил ручей по самодельной переправе и упал в воду, но не смог самостоятельно выбраться и утонул.

По указанному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры области.

В рамках прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления в сфере реализации полномочий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.