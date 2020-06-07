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Прокуратурой Орловской области проводится проверка по факту гибели малолетнего ребенка в Знаменском районе

6 июня 2020 года в селе Коптево Знаменского района в водоеме обнаружено тело 9-летнего мальчика без признаков насильственной смерти.


Предварительно установлено, что ребенок переходил ручей по самодельной переправе и упал в воду, но не смог самостоятельно выбраться и утонул.
 
По указанному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 
 
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры области.
 
В рамках прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления в сфере реализации полномочий по обеспечению безопасности  граждан на водных объектах.
 
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
 
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры, сообщает сайт регионального ведомства.



Орловское Информбюро
7 июня 2020 года
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