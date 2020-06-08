Сегодня – День социального работника!

Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Уважаемые социальные работники!





Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 20 лет со дня официального учреждения Дня социального работника Указом Президента Российской Федерации. Это решение стало признанием больших заслуг работников службы перед государством, миллионами граждан нашей страны, свидетельством благодарности всего общества представителям этой гуманной профессии.

8 июня мы чествуем тех, для кого помощь людям является не просто работой, но и ответственной, благородной миссией, которую они добровольно выполняют по зову сердца.

Все свои силы, энергию и опыт вы отдаете каждому, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в вашей поддержке. Вас ждут и всегда рады видеть одиноко проживающие ветераны, орловцы с ограниченными возможностями здоровья. Поддержку социальной службы неизменно получают малообеспеченные и многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Отдавая людям часть своей души, вы окружаете их вниманием и заботой, помогаете почувствовать себя полноценными гражданами общества и не остаться один на один со своими проблемами.

Особо востребованной ваша работа стала сегодня, в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Оставаясь верными традициям милосердия и гуманизма, работники социальных служб продолжают оказывать помощь гражданам в стационарных учреждениях и на дому. Доставляют продукты питания и лекарства представителям старшего поколения, которые находятся на самоизоляции. Делают всё, чтобы на этом сложном этапе поддержку получили те, кому она жизненно необходима.

Дорогие друзья!

Искренне благодарю васза беззаветный труд, самоотдачу, стремление прийти на помощь людям. За большой вклад в реализацию политики государства, направленной на социальную защиту жителей Орловщины.

Правительство Орловской области продолжит работу по обеспечению нового качества социального обслуживания населения, усилению поддержки социальных работников и повышению престижа вашей профессии.

От души желаю вам счастья, крепкого здоровья, новых успехов, мира, благополучия и добра!

Губернатор Орловской области

А. Е. Клычков