В Орловской области - 97 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 2967 случаев с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 8 июня выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1461 человек. Выздоровели – 1474. Умерло 32 человека.







Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



