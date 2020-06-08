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В Орле 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, за истекший период 2020 года на территории областного центра к административной ответственности было привлечено 24 водителя, которые допустили выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, и 138 водителей, допустивших движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
 
Ответственность за нарушение по статье 12.15 ч. 4 КоАП РФ предусматривает лишение права управления ТС сроком на 4 - 6 месяцев или штраф 5000 рублей. Повторный выезд на встречную полосу влечет лишение права управления транспортным средством от 1 года. А за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев, при повторном нарушении - лишение права управления транспортными средствами на срок один год.



Орловское Информбюро
8 июня 2020 года
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