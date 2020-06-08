Команда детского технопарка «Кванториум» из Орла вошла в число победителей федерального Конкурса экопроектов-онлайн На конкурс было подано более 400 заявок из разных регионов России и Республики Беларусь.





Орловский Кванториум с проектом «EcoToday» стал одним из победителей. Руководители проекта – педагог-организатор Екатерина Терпячая и методист Элина Чернышева.



Исполнители – педагоги дополнительного образования: Денис Рыжих, Марина Полухина, Андрей Винокуров, Юлия Бобкова и Евгений Первых. В период самоизоляции на сайте орловского технопарка «Кванториум» были проведены онлайн-лекции на экологическую тему для детей, создана онлайн-библиотека статей, затрагивающих актуальные экологические вопросы, сформирован банк экопроектов, реализуемых в детском центре. С материалами, опубликованными в рамках эко-недели, ознакомились учащиеся 30 школ города Орла, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



