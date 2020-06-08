Команда детского технопарка «Кванториум» из Орла вошла в число победителей федерального Конкурса экопроектов-онлайн

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Команда детского технопарка «Кванториум» из Орла вошла в число победителей федерального Конкурса экопроектов-онлайнНа конкурс было подано более 400 заявок из разных регионов России и Республики Беларусь.
Орловский Кванториум с проектом «EcoToday» стал одним из победителей.
Руководители проекта – педагог-организатор Екатерина Терпячая и методист Элина Чернышева.
Исполнители – педагоги дополнительного образования: Денис Рыжих, Марина Полухина, Андрей Винокуров, Юлия Бобкова и Евгений Первых.
В период самоизоляции на сайте
орловского технопарка «Кванториум» были проведены онлайн-лекции на экологическую тему для детей, создана онлайн-библиотека статей, затрагивающих актуальные экологические вопросы, сформирован банк экопроектов, реализуемых в детском центре. С материалами, опубликованными в рамках эко-недели, ознакомились учащиеся 30 школ города Орла, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
8 июня 2020 года