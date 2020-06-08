понедельник 8.06.2020 12:18:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Команда детского технопарка «Кванториум» из Орла вошла в число победителей федерального Конкурса экопроектов-онлайн

На конкурс было подано более 400 заявок из разных регионов России и Республики Беларусь.


Орловский Кванториум с проектом «EcoToday» стал одним из победителей.
 
Руководители проекта – педагог-организатор Екатерина Терпячая и методист Элина Чернышева.

Исполнители – педагоги дополнительного образования: Денис Рыжих, Марина Полухина, Андрей Винокуров, Юлия Бобкова и Евгений Первых.
 
В период самоизоляции на сайте орловского технопарка «Кванториум» были проведены онлайн-лекции на экологическую тему для детей, создана онлайн-библиотека статей, затрагивающих актуальные экологические вопросы, сформирован банк экопроектов, реализуемых в детском центре. С материалами, опубликованными в рамках эко-недели, ознакомились учащиеся 30 школ города Орла, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
8 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.