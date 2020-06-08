Утверждены особенности приёма в колледжи и техникумы в 2020/21 учебном году

В соответствии с приказом Минпросвещения России, особенности приёма на обучение по образовательным программам СПО в 2020/21 учебном году действуют по решению органа исполнительной власти в каждом субъекте Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Согласно приказу Минпросвещения России продлён приём документов: на очную форму обучения он завершается 25 августа, по специальностям, требующим определённых творческих способностей, физических, психологических качеств, – 15 августа. Если в организации есть свободные места, приём продлевается до 25 ноября, сообщает информационный портал Орловской области.