64-летний орловец подозревается в убийстве сына

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64-летний орловец подозревается в убийстве сынаВозбуждено уголовное дело.
Как выяснили следователи, 7 июня 2020 года 64-летний житель Орла в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своим 32-летним сыном, в ходе которого нанес ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро
8 июня 2020 года