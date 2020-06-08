64-летний орловец подозревается в убийстве сына Возбуждено уголовное дело.





Как выяснили следователи, 7 июня 2020 года 64-летний житель Орла в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своим 32-летним сыном, в ходе которого нанес ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался.



В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



