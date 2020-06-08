Спешка довела водителя до отделения нейрохирургии

ДТП произошло под Орлом 6 июня в 11:55.

Водитель 1971 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2115, следовал по автодороге М-2 Крым, в районе 391 км не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси Кольт», который следовал впереди в попутном направлении. После столкновения с «Митсубиси» ВАЗ наехал на дорожный знак, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение нейрохирургии, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы, среди них 1 ребенок.