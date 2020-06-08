В Звягинках пострадал 6-летний велосипедист ДТП произошло в Орловском районе 7 июня в 12:35.





Водитель, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», следовал по ул. Молодежная села Звягинки со стороны автодороги Орел-Брянск и на перекрестке равнозначных дорог произошел наезд на 6-летнего ребенка, который ехал на велосипеде без сопровождения взрослых. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в ДОКБ, госпитализирован в отделение травматологии, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



