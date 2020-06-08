В Долгом водитель после ДТП с мотоциклом оставил место аварии

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В Долгом водитель после ДТП с мотоциклом оставил место аварииДТП произошло в Должанском районе Орловской области 6 июня в 22:19.
Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигался по ул. Славянской деревни Долгое Верховского района, нарушил правило расположения на проезжей части дороги и допустил столкновение с мотоциклом, после чего водитель автомобиля оставил место происшествия. Водитель мотоцикла получил
телесные повреждения. Впоследствии водитель автомобиля был найден, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.
Орловское Информбюро
8 июня 2020 года