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Прокуратура Орловской области провела проверку в связи с загрязнением реки Оки канализационными стоками

Проверка была инициирована после появившихся в соцсетях сообщений.


На видеозаписи, размещенной в интернете, явственно видно, как фекальные воды, минуя какие-либо очистные сооружения, стекают в водоем. Собственник коммуникаций уже оштрафован по двум административным статьям. Но этим меры прокурорского реагирования не исчерпываются.
 
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «В целях устранения нарушения природоохранного законодательства орловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Орловского района и МУП «Орловский теплосервис» принять меры к исключению несанкционированного сброса в реку неочищенных сточных вод до получения решения о предоставлении в пользование водного объекта и обеспечения очистки сточных вод до регламентированных законом нормативов».



Иван Суверин
8 июня 2020 года
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