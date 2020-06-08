Прокуратура Орловской области провела проверку в связи с загрязнением реки Оки канализационными стоками Проверка была инициирована после появившихся в соцсетях сообщений.





На видеозаписи, размещенной в интернете, явственно видно, как фекальные воды, минуя какие-либо очистные сооружения, стекают в водоем. Собственник коммуникаций уже оштрафован по двум административным статьям. Но этим меры прокурорского реагирования не исчерпываются. Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «В целях устранения нарушения природоохранного законодательства орловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Орловского района и МУП «Орловский теплосервис» принять меры к исключению несанкционированного сброса в реку неочищенных сточных вод до получения решения о предоставлении в пользование водного объекта и обеспечения очистки сточных вод до регламентированных законом нормативов».





Иван Суверин

8 июня 2020 года



