COVID-19 подтвержден у 1335 жителей Орла По информации федерального оперативного штаба на 8 июня в регионе зарегистрировано 2967 случаев заболевания коронавирусом.





На сегодня в регионе подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции . Общее число больных в Орловской области составило 1461 человек, выздоровели 1474 человека. 32 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1335 жителей Орла, 394 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 273 – в Орловском районе, 102 – в Болховском районе, 71 – в Новодеревеньковском районе, 66 – в Дмитровском районе, по 64 – в Урицком и Хотынецком районах, 61 – в Ливнах, 55 – в Свердловском районе, 53 – в Новосильском районе, 50 – в Шаблыкинском районе, 47 – в Знаменском районе, 44 – в Глазуновском районе, 40 – в Верховском районе, 38 – в Покровском районе, 27 – в Троснянском районе, 26 – в Колпнянском районе, по 24 – в Залегощенском и Ливенском районах, 23 – в Малоархангельском районе, 22 – в Кромском районе, 18 – в Должанском районе, по 16 – в Краснозоренском и Корсаковском районах, 14 – в Сосковском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.







Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



