Несколько районов Орловской области остались без мусорного перевозчика Вывоз мусора можно назвать одной из самых острых проблем не только больших городов, но и поселков. Полигоны переполняются, на мусоросортировочных заводах скапливается большое количество твердых коммунальных отходов, страдает экология. Особенно остро встает проблема, когда меняются компании, которые занимаются этой работой.





Региональный оператор «Зеленая роща» расторг договор с компанией «Экоград», которая занималась вывозом твердых отходов из нескольких районов области и мусороперерабатывающих заводов. Обе компании не нашли общего языка по графику вывоза мусора и не только. Наталья Щёкина, заместитель директора по правовой работе ООО «УК «Зелёная Роща»: «На основании многочисленных жалоб жителей, обращений глав сельских поселений, договоры на транспортирование ТКО в Знаменском, Хотынецком, Шаблыкинском, Сосковском, Урицком районах были расторгнуты по инициативе регионального оператора в связи с тем, что «Экоград» были неоднократно нарушены условия действующих договоров на транспортирование ТКО». Пример такого нарушения случился недавно в этих районах области, когда на контейнерных площадках скопились кучи невывезенного мусора. Тогда ситуацию удалось уладить только после вмешательства профильного департамента. Как сообщили в «Экограде», некуда было вывозить отходы. Дмитрий Хроменков генеральный директор компании «Экоград»: «Пару месяцев назад мценский полигон перестал существовать как полигон, соответственно у нас не было возможности транспортировать куда-то «хвосты», цепь была нарушена. Мы поставили в известность регоператор, он в свою очередь привлек профильный департамент, но тот срок, который им понадобился на принятие решения, к сожалению, повлек перенакопление на этих контейнерных площадках». Компания «Экоград», в свою очередь, и сама расторгла несколько договоров с региональным оператором. Потому что считает, что вывозить отходы каждый день не имеет смысла, они в нужном для перевозки объеме не успевают накапливаться. Дмитрий Хроменков, генеральный директор компании «Экоград»: «По остальным нашим контрактам получается так, что мы тоже не соблюдаем норму СанПиНа, перенакопления отходов на этих площадках нигде не наблюдается, но нет того количества отходов, за которым надо ездить каждый день». Таким образом, «Экоград» больше не будет вывозить мусор из Кромского, Троснянского и Дмитровского районов. С 26 мая региональный оператор взял эту работу на себя. Наталья Щёкина, заместитель директора по правовой работе ООО «УК «Зелёная Роща»: «В настоящее время проводится конкурентная процедура по определению перевозчика, который будет оказывать услуги по вывозу ТКО из указанных районов области, мы полагаем, что проблем с вывозом ТКО не возникнет». Мусор частично вывозится на сортировочные заводы того же «Экограда», а оттуда - на Ливенский полигон.





Эва Стасюлевич

8 июня 2020 года



