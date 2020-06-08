Управление данными в новых условиях

Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, оказали серьезное влияние на самые разные стороны жизни. Эмансипация данных от их географического местоположения пришлась как никогда кстати во время пандемии, утверждают участники ежегодной конференции NetApp INSIGHT, которая впервые прошла в онлайн формате.

Современная инфраструктура, которая отвечает потребностям бизнеса в цифровой век, должна базироваться на четырех принципах. Прежде всего, скорость развертывания ИТ-ресурсов имеет решающее значение по сравнению с масштабом используемого решения. Из этого следует, что инфраструктура должна быть как можно более гибкой и иметь возможность адаптироваться под меняющиеся потребности. Чтобы обеспечить максимальную гибкость необходимо построить архитектуру гибридного облака, которая поможет избежать зависимости от одного единственного провайдера. Кроме того, необходимо обеспечить бесшовную миграцию данных внутри гибридного облака.



Компании, которые уже внедрили подобный подход, смогли успешно справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, считает генеральный директор NetApp Джордж Куриан (George Kurian). Своим мнением он поделился во время вступительной речи на онлайн-конференции NetApp Insight Digital, состоявшейся 23 апреля 2020 года.



В пример можно привести бизнес компании DreamWorks, которая с начала марта перевела всех сотрудников на удаленный формат работы, что не помешало в начале апреля выпустить на экраны очередной анимационный фильм «Тролли. Мировой тур» (Trolls World Tour). Благодаря внедрению подходов cloud native, DevOps, Agile, контейнеризации и микросервисам производство фильмов никак не пострадало в связи с переводом художников-аниматоров из офиса на домашнюю работу.



По мнению эксперта кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС доктора экономических наук, профессора Татьяны Головиной, гибкость инфраструктуры и возможность адаптироваться под меняющиеся потребности бизнеса позволяет произвести оперативное развертывание ИТ-ресурсов в новой реальности. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, наглядно показали преимущества облачного и сервис-ориентированного подхода к построению ИТ-инфраструктуры.



В кризис компании, создавшие гибкую инфраструктуру, в которой данные не зависят от места размещения, без проблем смогли справиться с возросшей нагрузкой в связи с переводом сотрудников на удаленную работу. С другой стороны, предприятия, которые не успели перейти на облачные «рельсы», не располагают запасами ресурсов для покрытия возросших нужд, а в некоторых случаях даже испытывают проблемы с доступом из-за ведения карантинных мер.