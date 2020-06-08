В Орловской области в соцслужбе трудятся 803 человека Они выбрали для себя пусть и нелегкую, но однозначно нужную и благородную профессию - помогать тем, кто в этом нуждается. И в свой профессиональный праздник они продолжают работать. Сегодня - День социального работника.





В настоящее время в регионе трудятся 803 социальных работника. В период непростой эпидобстановки они тоже работают на передовой. На помощь приходят буквально по первому звонку - привозят продукты, лекарства, предметы первой необходимости, помогают оплатить коммунальные платежи. Работа у социальных работников непростая, и те, кто остается в этой профессии, достойны самых искренних слов благодарности.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Действительно, сейчас непростой период, и всем нам нужны силы. Мы должны выстоять, мы должны победить в этой борьбе и идти дальше к новым целям и задачам, с которыми, я уверена, мы вместе справимся».





Юлия Опанасюк

8 июня 2020 года



