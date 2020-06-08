Детский лагерь «Елочка» прошел проверку Первая смена детской оздоровительной кампании в этом году отменена из-за коронавируса. Но это обстоятельство не отменило необходимости подготовить загородные лагеря и оздоровительные центры к летнему отдыху детей.





Как отметили в Госпожнадзоре, работа в плане пожарной безопасности с учреждениями подобного рода проводится в круглогодичном режиме, поскольку объект сопряжен с массовым пребыванием людей. Обеспечение безопасности в лагере имеет свои уникальные аспекты: детей нужно беречь от огня, а противопожарный инвентарь - от детей. Чтобы выполнить обе задачи, все сотрудники лагеря прошли противопожарный инструктаж.



Артем Игнатцев, старший инспектор ОНД по Болховскому району ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе приемки было проверено наличие и исправность огнетушителей, а также укомплектованность пожарных шкафов. Также было проконтролировано состояние эвакуационных выходов, в частности, наличие запорных устройств и состояние путей эвакуации».

А кроме проведения обычных мероприятий, связанных с началом летней оздоровительной кампанией, в этом году пришлось сделать акценты на противокоронавирусную безопасность.



Ольга Шоршина, директор оздоровительного образовательного центра «Ёлочка»: «Учреждение ищет пути, способы, как работать, выполняя все рекомендации Роспотребнадзора, и во главу угла ставится безопасное пребывание детей и сотрудников в период летней кампании».

Лагерь должен также удовлетворять критериям множества других проверяющих. В их числе полицейские, медики, представители Ростехнадзора, а также собственное руководство из департамента образования. И на этот раз приемка в «Елочке» прошла успешно.





Иван Суверин

8 июня 2020 года



