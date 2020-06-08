В Орле стая собак напала на орловчанку В региональном следственном комитете началась проверка по этому факту.





ЧП произошло в Северном районе Орла. Сейчас следователи собирают все данные. После проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые ответственны за отлов бродячих животных.





Татьяна Напольских

8 июня 2020 года



