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Анастасия Шишикина стала серебряным медалистом третьего сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Студентка 5 курса юридического факультета Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Анастасия Шишикина стала серебряным медалистом III сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» в категории «Магистратура/Специалитет» по направлению «Юриспруденция», набрав 88 баллов из 100.


Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и масштабное практико-ориентированное соревнование для студентов российских вузов. В числе организаторов олимпиады – 26 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний.
 
Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
В 2019/2020 учебном году для участия в олимпиаде «Я – профессионал» было подано более 675 000 заявок, в том числе 1363 заявки от представителей орловских вузов.
 
С 22 ноября по 8 декабря 2019 года прошел отборочный онлайн-этап олимпиады, задания которого выполнили более 88 000 участников, в том числе 233 студента образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории региона. Заключительный очный этап проводился с 25 января по 6 марта 2020 года. В нем приняли участие более 12 000 студентов, в том числе – 20 студенты орловских вузов.
 
Дипломантами состязаний стали 3758 студентов. В их числе – 142 золотых, 184 серебряных и 262 бронзовых медалиста.



Орловское Информбюро
9 июня 2020 года
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