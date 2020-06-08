В Орловской области будет опубликован региональный том серии сборников архивных документов «Без срока давности» В нем - документы и фотографии о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения во время оккупации.





Подготовлено 265 документов и фото. А для выставки, которая намечена на сентябрь, будет отобрано 45 документов.



Презентация серии «Без срока давности» намечена на ноябрь этого года. Она пройдет в Москве в рамках международного форума «Уроки Нюрнберга».





Татьяна Напольских

8 июня 2020 года



