1 июля орловцы смогут выбрать общественные территории для благоустройства

В день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ жители Орла смогут также определить общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».



Очное голосование пройдёт 1 июля с 8:00 до 20:00 на 100 счётных участках.



Перечень объектов, который будет предложен жителям для выбора на очном голосовании, определится по итогам общественного обсуждения. Оно стартует 9 июня на официальном сайте администрации города Орла.



Победителями очного голосования станут три общественные территории, набравшие наиболее количество голосов, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



