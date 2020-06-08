Юные орловцы приняли участие в онлайн-акции «Мои безопасные каникулы» Для сотрудников МЧС начало июня обычно сопровождается работой с детьми. Главная задача - напомнить о безопасных каникулах. Однако в этом году в связи с пандемией большинство мероприятий пришлось отменить. Выходом из положения стала интернет-акция, в которой пропагандистами безопасности стали сами ребята.





В пресс-центре регионального главка МЧС признаются: такой активности от юных интернет-пользователей даже не ожидали. Когда в чрезвычайном министерстве предприняли акцию «Мои безопасные каникулы», в Орле ее формат определили как своеобразный флэш-моб в соцсетях.





Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области:

«Детки на адрес электронной почты присылают свои видеоролики, которые были созданы или самостоятельно, или вместе с друзьями, или с родителями, педагогами. Самое главное, что они сделаны от души, искренне и о правилах безопасности, которые дети знают хорошо, и конечно, следуют им».

Участники дружин юных пожарных нашли и выложили в сеть выступления своих агитбригад за прошлые годы. Активно откликнулись на акцию кадеты МЧС - от самых маленьких до самых старших. Темы для сообщений избрали самые разнообразные. Однако преобладающей тематикой интернет-акции ожидаемо стала пожарная безопасность. Поведению при пожаре юные агитаторы уделили особенно много внимания.



Как бы ни наивно звучали, подчас, рекомендации маленьких пропагандистов, в МЧС убеждены: своей цели акция достигла.





Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области:

«Самый главный результат уже достигнут - дети во время того, как создают эти видеоролики, мало того что повторяют правила безопасности, они еще читают то, что не знали ранее, и начинают соревноваться друг с другом, у кого же ролик получится лучше, ярче и интереснее».

Хотя акция и не задумывалась как конкурс или состязание, в региональном главке МЧС пообещали придумать, как поощрить самых активных участников.





Иван Суверин

8 июня 2020 года



