Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Как уберечь тех, кто борется с вирусом? Сегодня - будут решать на совещании.



- Прокуратура области встала на защиту чистоты Оки.



- Не ради известности и денег. Сегодня праздник людей, готовых отдавать свои силы и душевное тепло - другим.



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Вести-Орёл

8 июня 2020 года



