Орловцам предлагают украсить окна домов символами России В стране стартовала акция «Окна России».





Цель акции – проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине, оформляя окна теми символами, которые ассоциируются с Россией.



Участникам акции предлагается украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье. Сделать это можно с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы. Трафареты можно скачать по ссылке.



Можно также нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине. Подробности – на информационном портале Орловской области.





Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



