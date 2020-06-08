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Орловцам предлагают украсить окна домов символами России

В стране стартовала акция «Окна России».


Цель акции – проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине, оформляя окна теми символами, которые ассоциируются с Россией.

Участникам акции предлагается украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье. Сделать это можно с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы. Трафареты можно скачать по ссылке.

Можно также нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине. Подробности – на информационном портале Орловской области.


Орловское Информбюро
8 июня 2020 года
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