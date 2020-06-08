В Орле продолжается проверка пляжей на безопасность Самый большой пляж областного центра экзамен не выдержал. По итогам приемки коммунальщикам выставили «неуд». Пока, считают спасатели, на озере Светлая Жизнь безопасно отдыхать нельзя.





Елена Переверзева, врио начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Основной причиной там является нестабильная работа тревожных кнопок для вызова спасателей. Еще раз обращу внимание, что купальный сезон на данный момент не открыт, поэтому купание запрещено. На данный момент прошло освидетельствовано и допущено к эксплуатации 30 пляжей».





Иван Суверин

8 июня 2020 года



