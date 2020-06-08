Из-за новых вспышек заболеваемости Орловщина перестала отвечать требованиям, необходимым для снятия ограничений Вырос коэффициент заражения COVID-19.





За сутки в регионе было выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 10 человек - выздоровело. Зарегистрировано два новых очага - в орловской психиатрической и областной клинической больницах. Эта информация прозвучала сегодня на аппаратном совещании у губернатора.



Из-за новых вспышек заболеваемости регион вновь перестал отвечать требованиям, необходимым для снятия ограничений - вырос коэффициент заражения COVID-19. Между тем Андрей Клычков отметил, что в других муниципалитетах ситуация благоприятная - за последние дни в среднем выявляется не больше 2-3 случаев заболевания на район.



Причины вспышек в медучреждениях областного центра и меры по недопущению распространения инфекции сегодня обсудят на совещании с главврачами больниц.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Основной очаг заболевания это, к сожалению, больничные учреждения, где дополнительно необходимо принимать меры как по работе самих медицинских работников, так и по выявлению фактов попадания инфекции из вне. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание - мы открыли дополнительный коечный фонд - 232 койки в больнице имени Боткина, перенаправили потоки с больницы имени Семашко в больницу имени Боткина».

Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «За последнюю неделю 41 семейный очаг с числом пострадавших 105. Всего в режиме изоляции по контакту находится 1104 человека. Всего за весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 13 очагов. Снято с контроля 8. Под контролем остаются 5 очагов».





Антон Киселёв

8 июня 2020 года



