Вадим Мурадян: «Ситуация в областной больнице сложная, но стабильная» Сегодня в Орле прошло онлайн-совещание губернатора Орловской области с главврачами больниц.





Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян прокомментировал ситуацию, связанную с вспышкой коронавирусной инфекцией в возглавляемом им учреждении.



Вадим Мурадян, главный врач ООКБ: «Коронавирус от нас никуда не уйдет, и он, безусловно, требует изменения психологии как пациентов, так и медицинских работников. Пациентов – в части социальной дистанции, медицинских работников – в части умения относиться к пациенту как к инфицированному. Ситуация в областной больнице сложная, но стабильная. Особенность такова, что есть профили, которые оказываются только у нас в больнице и более нигде. Вторая сложность в том, что у нас нет боксированных отделений. Вспышка последних трех дней показала, что более трети пациентов, госпитализированных в областную больницу по экстренным показаниям с другим профилем, заражено ковидной инфекцией. В больницу поступали пациенты с инфарктами миокарда, нарушениями ритма сердца, панкреонекрозами, патологией головного мозга. В связи с этим из-за роста количества этих больных создано контрольное отделение, куда госпитализируются все экстренные больные. В течение суток им выполняются анализы на новую коронавирусную инфекцию. В зависимости от результата они переходят или в общее отделение, или остаются в ковидном отделении. Принципиально, что помощь им оказывается и в этом отделении, и в отделении ковидном – полноценная помощь всеми профильными специалистами. Отделение ковидное у нас на сорок коек. Основные проблемы, которые у нас были, сейчас решаются благодаря департаменту здравоохранения и управлению Роспотребнадзора. Мы сейчас проведем тотальный скрининг всех сотрудников больницы – не только контактирующих с ковидными больными, но и всех. Я думаю, что мы выявим локусы, и будем их изолировать. Второй вопрос это СИЗы, они у нас есть на две недели. Сейчас департамент здравоохранения проводит конкурсные мероприятия и СИЗы у нас будут. Проблемы по выплатам – приказ состоялся, и я гарантирую – до конца этой недели сотрудники больницы получат соответствующие выплаты».

Как отметил присутствовавший на совещании глава департамента здравоохранения региона Иван Залогин, уже пересмотрена практика ведения пациентов областной больницы.



Иван Залогин, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Уже в апреле был создан определенный фильтр, где каждый пациент фильтровался на предмет выявления возможного инфекционного заболевания и госпитализировался по соответствующим профилям – либо в больницу им. Боткина, либо в больницу им. Семашко. Но ситуация на прошлой неделе внесла коррективы: выявляли пациентов, у которых отсутствовала какая-либо симптоматика – ни температуры, никакого респираторного синдрома, и даже никаких проявлений, изменений на КТ (всем поступающим пациентам в качестве компьютерной диагностики проводится компьютерная томография легких, которая является одной из наиболее ранних методик определения, в том числе новой коронавирусной инфекции). Я думаю, что мы можем стабилизировать ситуацию по областной больнице и в целом сможем оказывать специализированную медицинскую помощь, что крайнее важно в условиях пандемии, но, в то же время, не позволить распространения как в областной больнице, так и по другим учреждениям».

За последние трое суток в регионе было выявлено 318 новых случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрировано два новых очага - в орловской психиатрической и областной клинической больницах. Из-за новых вспышек заболеваемости регион вновь перестал отвечать требованиям, необходимым для снятия ограничений - вырос коэффициент заражения COVID-19.





Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



