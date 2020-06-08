Андрей Клычков пообещал прокомментировать ситуацию с увеличением количества заболевших COVID-19 в Орловской области

Важнейшими темами совещания также стали федеральные выплаты медицинским работникам, их тестирование и оснащение средствами индивидуальной защиты, маршрутизация пациентов между медицинскими учреждениями и кадровые вопросы. Подчеркну, что работа в этом направлении активно ведётся.
Обсудили рабочие моменты с главврачом нашего передового учреждения в лечении ковид-пациентов – больницы им. Боткина – Александром Анатольевичем Лялюхиным, где уже «вошли в строй» дополнительные 232 койки для лечения коронавируса. Оказание медицинской помощи идёт полным ходом, все возникающие вопросы в оперативном режиме решаем.
Более подробно сегодня расскажу в прямом эфире
в 20.00».