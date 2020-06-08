Андрей Клычков пообещал прокомментировать ситуацию с увеличением количества заболевших COVID-19 в Орловской области Сегодня глава региона выйдет в прямой эфир в своих сетевых аккаунтах в 20 часов.





Андрей Клычков:



«Сегодня провёл видеоселектор с главными врачами орловских медучреждений, представителями Департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, Прокуратуры и Следственного комитета. На повестке дня – эпидемиологическая ситуация в регионе, вспышки коронавирусной инфекции, произошедшие в последние несколько дней, в том числе в областной клинической больнице. В связи с тем, что учреждение принимало пациентов с тяжелыми формами самых разных заболеваний, у которых впоследствии обнаружена ещё и коронавирусная инфекция, было принято решение переоборудовать часть отделений под лечение тяжёлых больных с подверженной коронавирусной инфекцией. Главный врач пообещал оперативно произвести президентские выплаты тем медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с подтверждённым диагнозом covid-19.



Обсудили рабочие моменты с главврачом нашего передового учреждения в лечении ковид-пациентов – больницы им. Боткина – Александром Анатольевичем Лялюхиным, где уже «вошли в строй» дополнительные 232 койки для лечения коронавируса. Оказание медицинской помощи идёт полным ходом, все возникающие вопросы в оперативном режиме решаем.



Более подробно сегодня расскажу Важнейшими темами совещания также стали федеральные выплаты медицинским работникам, их тестирование и оснащение средствами индивидуальной защиты, маршрутизация пациентов между медицинскими учреждениями и кадровые вопросы. Подчеркну, что работа в этом направлении активно ведётся.Обсудили рабочие моменты с главврачом нашего передового учреждения в лечении ковид-пациентов – больницы им. Боткина – Александром Анатольевичем Лялюхиным, где уже «вошли в строй» дополнительные 232 койки для лечения коронавируса. Оказание медицинской помощи идёт полным ходом, все возникающие вопросы в оперативном режиме решаем.Более подробно сегодня расскажу в прямом эфире в 20.00».





Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



