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Андрей Клычков пообещал прокомментировать ситуацию с увеличением количества заболевших COVID-19 в Орловской области

Сегодня глава региона выйдет в прямой эфир в своих сетевых аккаунтах в 20 часов.


 Андрей Клычков: 

«Сегодня провёл видеоселектор с главными врачами орловских медучреждений, представителями Департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, Прокуратуры и Следственного комитета. На повестке дня – эпидемиологическая ситуация в регионе, вспышки коронавирусной инфекции, произошедшие в последние несколько дней, в том числе в областной клинической больнице. В связи с тем, что учреждение принимало пациентов с тяжелыми формами самых разных заболеваний, у которых впоследствии обнаружена ещё и коронавирусная инфекция, было принято решение переоборудовать часть отделений под лечение тяжёлых больных с подверженной коронавирусной инфекцией. Главный врач пообещал оперативно произвести президентские выплаты тем медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с подтверждённым диагнозом covid-19.
Важнейшими темами совещания также стали федеральные выплаты медицинским работникам, их тестирование и оснащение средствами индивидуальной защиты, маршрутизация пациентов между медицинскими учреждениями и кадровые вопросы. Подчеркну, что работа в этом направлении активно ведётся.

Обсудили рабочие моменты с главврачом нашего передового учреждения в лечении ковид-пациентов – больницы им. Боткина – Александром Анатольевичем Лялюхиным, где уже «вошли в строй» дополнительные 232 койки для лечения коронавируса. Оказание медицинской помощи идёт полным ходом, все возникающие вопросы в оперативном режиме решаем.

Более подробно сегодня расскажу в прямом эфире в 20.00».



Орловское Информбюро
8 июня 2020 года
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