Убийство, совершенное накануне в Заводском районе Орла, раскрыто по горячему следу Об этом сообщили сегодня в региональном Следственном комитете. Жертвой преступления стал 32-летний орловец.





Всю ночь в доме на Комсомольской шли осмотры, изымались улики, снимались показания со всех причастных к роковому конфликту, который привел к убийству. А на утро сотрудники СК вернулись на место преступления вместе с подозреваемым – им оказался отец убитого. В день преступления потерпевший вместе с приятелями распивал спиртное, на рюмку пригласили и отца. Как пояснил следователям подозреваемый, алкоголь заставил его вспомнить все былые обиды.



Максим Хромов, следователь по особо важным делам СО по Заводскому району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «Следствием установлено, что подозреваемый, находясь по месту жительства вместе со своим сыном, в ходе возникшего конфликта, нанес ему один удар ножом».

Раненого около часа пытались вернуть к жизни прибывшие на место медики. Однако потерпевший скончался.



Как оказалось, потерпевший был хорошо знаком сотрудникам следственного комитета. 10 лет назад он имел связи с группой «Орловских партизан» - террористической ячейкой, деятельность которой была ликвидирована после взрыва в кафе «Индира».





Иван Суверин

8 июня 2020 года



