В Орле 6 июня смогли зарегистрировать свой брак 30 пар Всего за время пандемии в регионе около 130 пар оформили свои отношения. 30 из них выбрали для себя «красивую дату» - 6.06.2020. Несмотря на то, что условия оказались довольно жесткими - в масках и без свидетелей, многие молодожены решили не откладывать бракосочетание.





В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, чтобы заключить семейный союз, молодоженам нужны лишь документы, кольца, цветы и желание быть вместе. Родственники и друзья на церемонию не допускаются. Как происходит бракосочетание, они могут только догадываться или же наблюдать по интернету. Как признаются родители молодоженов, эту церемонию они планировали и представляли совсем не так. Поздравить молодоженов им удалось уже после церемонии – у дверей загса.



Мария и Кирилл Герасимовы переносить день свадьбы из-за пандемии не стали. Запланированное на 06.06 торжество решили провести в любом случае. Правда, к наряду невесты пришлось заказать еще и маску, отделанную кружевом.



Для Елены Волковой и Андрея Шамардина это уже не первый брак, но впервые - при таких странных обстоятельствах: в масках и без свидетелей. Тем не менее, церемония бракосочетания - процедура волнительная. Главное, чтобы от волнения не подскочила температура - если тепловизор покажет повышенную, роспись может не состояться.



В Орле 6 июня свой брак зарегистрировали 30 пар. И лишь 10 процентов молодоженов, подавших заявление до пандемии, согласились на время отложить роспись - до лучших времен, когда свадьбу можно будет сыграть традиционно шумно, весело и уж точно без масок.





Татьяна Тимохина

8 июня 2020 года



