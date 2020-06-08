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Удельный вес внебольничных пневмоний у пациентов с COVID-19 в возрасте 50-64 лет составляет 39,5%


Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на аппаратном совещании в областной администрации 8 июня.

Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе за последнюю неделю составил 3,4% (по Российской Федерации – 2%).

В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний у пациентов в возрасте 50-64 года составляет 39,5%, в возрасте 65 лет и старше – 29,3%.

При этом все летальные случаи от коронавирусной инфекции зарегистрированы в данных возрастных категориях. Так, 60% летальных случаев от пневмоний, вызванных РНК-коронавирусом, приходится на заболевших в возрастной группе 65 лет и старше и 40 % приходится на граждан в возрасте от 50 до 64 лет.

Из общего количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области 91,6% приходится на взрослое население и 8,4% на детей в возрасте до 17 лет включительно.

В структуре заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается удельный вес внебольничных пневмоний и составляет 17,4%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 45,2%, на долю бессимптомных форм приходится 37,4%.

Всего с начала 2020 года на территории Орловской области зарегистрировано 2 504 случая внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составляет 338,62 на 100 тыс. населения области, что на 38,1% больше аналогичного периода 2019 года.

C 1 по 7 июня 2020 года на территории региона зарегистрировано 186 случаев внебольничной пневмонии, показатель составил 25,15 на 100 тыс. населения области, что на 36,8% выше показателя заболеваемости предыдущей недели и в 2,5 раза выше, чем за аналогичную неделю 2019 года.

По результатам лабораторных исследований в клиническом материале 499 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена РНК новой коронавирусной инфекции, в том числе у 460 пациентов (92,2%) внебольничная пневмония средней степени тяжести, у 39 пациентов (7,8%) тяжелая степень, они находятся на респираторной поддержке.

У 68,3% пациентов с внебольничными пневмониями регистрируется позднее обращение за медицинской помощью, пациенты находятся на стационарном лечении.


Орловское Информбюро
8 июня 2020 года
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