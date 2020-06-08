Удельный вес внебольничных пневмоний у пациентов с COVID-19 в возрасте 50-64 лет составляет 39,5%

Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на аппаратном совещании в областной администрации 8 июня.



Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе за последнюю неделю составил 3,4% (по Российской Федерации – 2%).



В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний у пациентов в возрасте 50-64 года составляет 39,5%, в возрасте 65 лет и старше – 29,3%.



При этом все летальные случаи от коронавирусной инфекции зарегистрированы в данных возрастных категориях. Так, 60% летальных случаев от пневмоний, вызванных РНК-коронавирусом, приходится на заболевших в возрастной группе 65 лет и старше и 40 % приходится на граждан в возрасте от 50 до 64 лет.



Из общего количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области 91,6% приходится на взрослое население и 8,4% на детей в возрасте до 17 лет включительно.



В структуре заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается удельный вес внебольничных пневмоний и составляет 17,4%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 45,2%, на долю бессимптомных форм приходится 37,4%.



Всего с начала 2020 года на территории Орловской области зарегистрировано 2 504 случая внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составляет 338,62 на 100 тыс. населения области, что на 38,1% больше аналогичного периода 2019 года.



C 1 по 7 июня 2020 года на территории региона зарегистрировано 186 случаев внебольничной пневмонии, показатель составил 25,15 на 100 тыс. населения области, что на 36,8% выше показателя заболеваемости предыдущей недели и в 2,5 раза выше, чем за аналогичную неделю 2019 года.



По результатам лабораторных исследований в клиническом материале 499 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена РНК новой коронавирусной инфекции, в том числе у 460 пациентов (92,2%) внебольничная пневмония средней степени тяжести, у 39 пациентов (7,8%) тяжелая степень, они находятся на респираторной поддержке.



У 68,3% пациентов с внебольничными пневмониями регистрируется позднее обращение за медицинской помощью, пациенты находятся на стационарном лечении.





Орловское Информбюро

8 июня 2020 года



