Плановая медицинская помощь в ООКБ пока будет ограничена В Орловской областной клинической больнице, которая до последнего времени была «чистой от COVID», теперь будут принимать на лечение инфицированных пациентов. Как изменится режим работы медиков, нашему корреспонденту рассказал главный врач больницы Вадим Мурадян.





Частично перепрофилироваться Орловскую областную клиническую больницу заставила сама жизнь. Среди потока тяжелых пациентов с различными диагнозами, требующих экстренной помощи, некоторые оказались заражены еще и СOVID-19. При этом поступали они на лечение без симптомов этого заболевания.



Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Мы начали обследование всех пациентов, госпитализированных в областную больницу, и вдруг оказалось, что треть больных госпитализированных с другой нозологией - с аппендицитами, с инфарктами миокарда, с нарушениями мозгового кровообращения, болеет новой коронавирусной инфекцией. И поскольку мы - та больница, которая может оказывать специализированную помощь, часть аппаратуры есть только у нас, губернатор был вынужден ввести соответствующие подразделения, которые будут заниматься лечением профильной патологии и кроме того больных с ковидом».

В ООКБ уже открыто два новых подразделения. Теперь все поступающие в больницу будут госпитализироваться в новое отделение, где им будет проведена необходимая диагностика и тесты. По их результатам пациентов будут переводить в чистые профильные или инфекционное отделение, которое, кстати, рассчитано на 40 коек. К слову, уже сейчас в больнице есть пациенты, зараженные COVID-19.



Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «В областной больнице есть пациенты с новой коронавирусной инфекцией, их более 30. Они чувствуют себя по-разному - есть крайне тяжелые, есть больные, находящиеся на аппаратах ИВЛ, есть пациенты средней тяжести. Легких больных у нас нет. Но тяжесть состояния пациентов обусловлена не ковидной инфекцией, а первичными заболеваниями».

В связи с перепрофилированием больницы, будут усилены и меры безопасности для медиков и пациентов.



Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Изолирующие костюмы будут, где действительно коронавирусная инфекция есть. У нас есть сотрудники больницы, которые заражены новой коронавирусной инфекцией. Выявлены они в основном в результате скрининга, но есть случаи, когда была настоящая клиника с высокой температурой, с пневмонией. Они госпитализируются в больницы города Орла, и мы желаем им выздоровления».

При открытии новых отделений с ковидным статусом медики также получат все президентские доплаты, которые предусмотрены и в случае заражения. Также в ближайшее время все сотрудники и пациенты больницы будут протестированы на новую коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь пока будет ограничена.





Елена Литинская

8 июня 2020 года



