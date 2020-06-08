На Орловщине пытаются предотвратить вспышки коронавирусной инфекции в больницах За сутки в регионе выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. При этом зарегистрировано два новых очага, и оба в больницах Орла. Причины вспышек COVID-19 сегодня обсуждались сразу на двух больших совещаниях с участием губернатора - утром на аппаратном, позже на селекторном с главврачами медучреждений региона.





С сегодняшнего дня снят карантин в специализированном Доме ребёнка в областном центре. Напомним, в учреждении было зафиксировано массовое заболевание коронавирусом. Но вслед за снятием карантина здесь, выявились два новых очага - в орловской психиатрической и областной клинической больницах. Об этом утром говорили на аппаратном совещании у губернатора.



Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «За последнюю неделю 41 семейный очаг с числом пострадавших 105. Всего в режиме изоляции по контакту находится 1104 человека. Всего за весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 13 очагов. Снято с контроля - 8. Под контролем остаются 5 очагов».

Предварительно установлено, что коронавирус в областную клиническую больницу проник вместе с вновь поступившими больными. Инфекция была диагностирована у трети новых пациентов, поступивших в последние дни. Если бы не новые очаги - общая картина с заболеваемость в регионе была бы позитивной.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По большинству муниципальных образований за выходные прирост составил либо ноль, либо 1-2 выявленных - и эту тенденцию нам необходимо сохранить в полном объёме. Мы понимаем, что для стабилизации ситуации сейчас крайне важно предпринимать дополнительные шаги по локализации всех вспышек и недопущению их впредь».

Какие именно это будут шаги, губернатор обсудил позже с главврачами во время селекторного совещания. Во-первых, в новых очагах коронавируса пройдёт тотальное тестирование на COVID-19. Во-вторых, будет пересмотрена маршрутизация пациентов, чтобы разграничить ковидных от иных больных.



В ООКБ уже создано целое отделение, куда теперь поступают все больные, проводится соответствующее тестирование. При этом, как отметил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин, 45% пациентов переносят коронавирус в легкой форме и бессимптомно. Но для пожилых людей вирус опасен. Две трети летальных случаев, связанных с COVID-19, - у пациентов старше 65 лет.





Антон Киселёв

8 июня 2020 года



