Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Как предотвратить вспышки коронавируса в больницах? Рецепт искали власти и врачи. Один из шагов - новое отделение в клинической больнице.



- Конфликт отцов и детей завершился трагедией. Следователи по горячим следам раскрыли убийство в Орле.



- За желание отдавать частичку своих сил нуждающимся - спасибо. Сегодня социальные работники получают поздравление.



- Ах, эта свадьба... В масках и без свидетелей. Любовь побеждает даже пандемию.



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Вести-Орёл

8 июня 2020 года



