Орловцы смогут увидеть совещания с главами муниципальных образований Об этом губернатор Орловской области сообщил во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Я на фоне того опыта, который у нас был в течение двух месяцев, предлагаю по-другому посмотреть на наши взаимоотношения и выстраивание интерактива. Мы с четверга, пока в тестовом режиме, запускаем совещания с главами муниципальных образований. И вопросы коронавируса, и образования, и коммунальных работ, и каких-то недоделок – начиная от бытовой части и заканчивая организацией деятельности медицинских, образовательных учреждений. Каждый четверг на этих совещаниях буду рассматривать те обращения, которые приходят ко мне, и которые мы видим в социальных сетях. Подобного в области не было до этого, но благодаря нашим эфирам я считаю важным это сделать. Мы будем выводить в прямой эфир на портале Орловской области эти совещания - чтобы каждый житель региона мог посмотреть, какие вопросы, как обсуждаются, в каком виде, какие ответы и, соответственно, давать нам те задачи, которые мы сможем решить».





Артемий Лукьянчиков

8 июня 2020 года



