В Орловской области соцработники, работающие на дому, получат выплаты Глава региона Андрей Клычков рассказал об этом в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков: «Сегодня - День соцработников. Мы зачастую говорим слова благодарности только нашим медикам, но за таким повышенным вниманием остаются наши соцработники. А они работают в не менее сложных условиях, и я рад тому, что Президентом было принято решение о выплате для тех соцработников, кто находится в карантинных условиях в соцучреждениях. И выплаты сейчас по линии департамента соцзащиты в качестве мер поддержки будет для тех людей, кто работают в соцслужбе».





Артемий Лукьянчиков

8 июня 2020 года



