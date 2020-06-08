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Все орловские больницы должны будут создать карантинную зону для поступающих пациентов


На Орловщине пытаются предотвратить вспышки коронавирусной инфекции в больницах. За сутки в регионе выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. При этом зарегистрировано два новых очага, и оба в больницах Орла. Причины вспышек COVID-19 сегодня обсуждались сразу на двух больших совещаниях с участием губернатора - утром на аппаратном, позже на селекторном с главврачами медучреждений региона.
Как сообщил сегодня главврач Орловской областной больницы Вадим Мурадян, в ООКБ уже открыто два новых подразделения. Одно из них – для вновь прибывших больных. Там им будет проведена необходимая диагностика и тесты. По их результатам пациентов будут переводить в чистые профильные или инфекционное отделение.

Глава региона дал поручение создать подобную систему и в других больницах области.

Андрей Клычков: «Это будет сделано для того, чтобы потенциально больной пациент не мог дальше пройти без получения теста. На это будут выделяться сутки. Также сегодня дано поручение отработать подобную схему по всем лечебным учреждениям, чтобы создавать карантинные условия для любого поступающего, если это не экстренный больной. А если экстренный и требуется операция, тогда с учетом средств индивидуальной защиты».



Орловское Информбюро
8 июня 2020 года
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