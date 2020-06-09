Все детские сады Орла откроют дежурные группы

Об этом сообщил Андрей Клычков во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах.

Как сообщил губернатор Орловской области, решение будет принято в ближайшую среду. Дежурные группы будут открываться в каждом детском саду по заявлениям родителей.