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Андрей Клычков: «Я не хочу, чтобы в новом парке стояли резиновые грязные батуты и аттракционы, которые видели еще Владимира Ильича Ленина»

Губернатор отреагировал на информационный материал, касающийся предпринимателей, размещающих в Городском парке свои аттракционы. Они сообщили, что им предписано покинуть территорию.


Андрей Клычков:
 
«Не хочу вдаваться в детали и говорить, кто прав, кто виноват. Но написали, что часть бизнеса из парков в Орле уйдет. Воспринимайте мою реакцию на это сообщение как предложение. Мы сделали все, чтобы Городской парк, Детский парк и другие парковые территории были приличными. Я готов предложить нашим предпринимателям: участвуйте в конкурсах, чтобы поставить там стационарные объекты, поставить там аттракционы. Но я не готов, чтобы в новом парке стояли резиновые грязные батуты, чтобы стояли аттракционы, которые видели еще Владимира Ильича Ленина. Если мы создаем нормальные условия, так давайте, чтобы и бизнес повернулся лицом к нашим людям и нормальные условия им предоставлял. Я думаю, что этот будет разумно и нормально. А сохранять то, что уже каждый день требует забивания гвоздей и у детей вытаскивания заноз - наверное, это неправильно.

Мы в этом году поставили карусель на площади – многие говорили: «Зачем?», но приходили дети, радовались. Так и бизнес наш, сделайте шаг навстречу не только для зарабатывания денег, но и чтобы двигаться дальше. Хотите контракт на пять лет – пожалуйста, на десять лет – пожалуйста. Вкладывайте в то место, которое вам будет приносить прибыль, а для жителей будет нормальный уровень. Потому что в Детском парке и в Городском парке я не хочу видеть то, что было до этого. Приходите с предложениями. У нас есть Знаменский лесопарк, есть другие лесопарки – если кто-то хочет вложить, развивать, строить там какую-то инфраструктуру, для того чтобы наши люди радовались этому – пожалуйста, приходите с предложениями».



Орловское Информбюро
8 июня 2020 года
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