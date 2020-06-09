Под Орлом погиб водитель мотоблока ДТП произошло 8 июня в 15:30.





35-летний водитель, управляя мотоблоком, следовал по автомобильной дороге Троицкое – Теляжье, и в районе 3 км не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, 1 человек погиб.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



