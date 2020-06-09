Директор АНО «Сатурн» обвиняется в преступлениях коррупционной направленности Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Центр подготовки «Сатурн» занималась, в частности, обучением обращения с огнестрельным оружием.





По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через посредников получил от шестерых граждан, в том числе двух ранее судимых, денежные средства на общую сумму 71 тысяча рублей за незаконные действия: сфабриковал документы, что якобы указанные лица прошли курс обучения в АНО «Сатурн» по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника» и сдали соответствующие экзамены.



Продолжая свою преступную деятельность, обвиняемый оказывал данным лицам дальнейшее содействие в оформлении документов в органах лицензионно-разрешительной работы. Так, в 2019 году он дважды передавал взятки на общую сумму 15 тысяч рублей начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области за незаконное получение лицензии на приобретение огнестрельного оружия. Уголовное дело по указанным преступлениям также находится в производстве следственных органов СК России по Орловской области.



Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. С учетом этого ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



