Пьяная компания устроила дебош на мосту Дружбы в Орле Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Инцидент произошел рано утром в воскресенье.





Сергей Лежнев:



«Я уже стараюсь ничему не удивляться, но...

С субботы на воскресенье толпа пьяных молодых ребят попыталась пройти на мост Дружбы. В 6 утра. Им срочно надо было пройти по мосту... Охранник остановил и вежливо попросил покинуть территорию, потому что проход по мосту запрещён. Но алкоголь разбудил в молодых людях героев и они начали сбрасывать в речку новый забор, отбойники и тд. Пока вызывали полицию и подмогу, юные нарушители скрылись. Ориентировочно их было около 10 человек. Полиция ведёт поиск.

Во всей этой дикой истории есть одно НО. Часть изделий, которые были выброшены в реку, сделаны на заказ.



Есть поручение губернатора открыть мост как можно быстрее, поэтому работы идут в 2 смены. Подрядчик уже связался с компанией-производителем этих конструкции. Итог: 3-4 недели ожидания. У нас нет столько времени. Есть вариант привлечь водолазов и спецтехнику. Будем пробовать!



Когда полиция их найдёт, то лучшая мера наказания - общественные работы на благо Орловщины, на мосту Дружбы! Там много им работы есть.



Зла нет. Ну что за люди...».





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



