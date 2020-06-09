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Пьяная компания устроила дебош на мосту Дружбы в Орле

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Инцидент произошел рано утром в воскресенье.


Сергей Лежнев:

«Я уже стараюсь ничему не удивляться, но...
С субботы на воскресенье толпа пьяных молодых ребят попыталась пройти на мост Дружбы. В 6 утра. Им срочно надо было пройти по мосту... Охранник остановил и вежливо попросил покинуть территорию, потому что проход по мосту запрещён. Но алкоголь разбудил в молодых людях героев и они начали сбрасывать в речку новый забор, отбойники и тд. Пока вызывали полицию и подмогу, юные нарушители скрылись. Ориентировочно их было около 10 человек. Полиция ведёт поиск.
Во всей этой дикой истории есть одно НО. Часть изделий, которые были выброшены в реку, сделаны на заказ.

Есть поручение губернатора открыть мост как можно быстрее, поэтому работы идут в 2 смены. Подрядчик уже связался с компанией-производителем этих конструкции. Итог: 3-4 недели ожидания. У нас нет столько времени. Есть вариант привлечь водолазов и спецтехнику. Будем пробовать!

Когда полиция их найдёт, то лучшая мера наказания - общественные работы на благо Орловщины, на мосту Дружбы! Там много им работы есть.

Зла нет. Ну что за люди...».


Орловское Информбюро
9 июня 2020 года
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