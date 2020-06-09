В Орловской области - 125 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 3092 случая с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 9 июня выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1517 человек. Выздоровели – 1543. Умерло 32 человека.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



