«Пожалуйста, дышите!» В России продолжается акция в поддержку врачей.





Это дань уважения и признательности медикам, которые оказались на передовой борьбы с пандемией ради жизни и здоровья людей. Инициатором акции выступает информационное агентство «Россия сегодня» при поддержке ВГТРК. Все, кто хочет рассказать о врачах и медсестрах в больницах и госпиталях, о сотрудниках бригад скорой помощи, о волонтерах - их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут прислать свои истории на адрес, который вы видите на экране. На сайте РИА Новости уже открывается тематический портал, где собраны все истории, присланные в ходе акции. Всероссийская акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!» продлится до конца июня.





Надежда Невматулина

9 июня 2020 года



