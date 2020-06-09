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В Орле магазины проверяют на соблюдение масочного режима

Проверки проводят сотрудники комиссий административно-технического контроля.


Сотрудники административно-технической комиссии проверяют соблюдение социальной дистанции, наличие антибактериальных средств для продавцов и покупателей, ношение масок и перчаток, график обработки помещений дезрастворами. Могут попросить их предъявить. Нарушений - мало, и чаще всего, они незначительные. Иногда люди без масок. Но, как утверждают продавцы, они все-таки пытаются найти контакт с покупателями, чтобы убедить их применять средства защиты. Практически во всех торговых точках есть наглядные предупреждения о том, что без масок клиентов не обслуживают.


Наталья Воробьева, директор магазина:
«В большинстве случаев люди относятся с пониманием, и в большинстве случаев дисциплинированные люди приходят в маске».

Административные протоколы на нарушителей составляют уже в полиции. Но ярых нарушителей перчаточно-масочного режима практически нет - все понимают серьезность ситуации. Работы, в связи с открытием многих магазинов, у административно-технической комиссии прибавилось - каждый день только в Заводском районе ее сотрудники обходят десятки магазинов.


Ольга Проценко, начальник отдела административно-технического контроля Администрации Заводского района:
«Рабочие группы в ежедневном режиме обследуют предприятия. На каждого человека у нас получалось обследовать от 20 до 35 хозяйствующих субъектов».

Такие проверки будут проходить ежедневно по всем торговым точкам города вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.


Эва Стасюлевич
9 июня 2020 года
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