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Не все жители Северного района Орла остались довольны переносом ярмарки

Ярмарка выходного дня в Северном районе переехала от Дворца культуры «Металлург» на улицу Маринченко. Как прошел первый день торговли, выясняла Татьяна Тимохина.


Удобный подъезд, наличие системы энергоснабжения и большая площадь, на которой можно разместить 200 торговых точек. В первый день торговли лишь на нижней площадке можно было насчитать 66 продавцов.

Нина Капралова, администратор рынка Северного района: «Соблюдаем дистанцию в полтора мера, все - в масках и в перчатках, в наличии растворы дезинфицирующие - все есть».

Соблюдение предписанных Роспотребнадзором санитарных норм стало главной причиной переноса ярмарочной площадки с улицы Металлургов.

Виолетта Кочергина, замначальника управления промышленности и торговли департамента промышленности и торговли Орловской области : «Данная площадка - по адресу Маринченко, 9 А - является универсальной розничной ярмаркой, которая имеет паспорт безопасности, согласованный всеми службами. Здесь имеется возможность подключиться к электроэнергии».

Однако мнения продавцов, владельцев личных подсобных хозяйств и предпринимателей по поводу переноса рынка разошлись. Многие довольны, что не приходится привозить собственный генератор. Но продавцы боятся, что «наработанный с годами» клиент ушел - на старом месте ярмарка работала с пяти утра, на новом - только с девяти.

Разошлись мнения по поводу переноса торговой площадки и у покупателей: тем, кто живет недалеко, новое место пришлось по вкусу, а вот добраться сюда, например, с улицы Рощинской, весьма проблематично, особенно людям в возрасте.

Вопрос с подъездом общественного транспорта к рынку сейчас рассматривается в администрации. Что касается торговых мест, то в отличие от площадки перед ДК «Металлург» эта ярмарка будет работать не только по выходным. Новая площадка - стационарная, под круглосуточной охраной. Продавцы теперь могут не убирать свои палатки и торговать здесь ежедневно, да и покупателям больше не надо ждать ярмарочных выходных.


Татьяна Тимохина
9 июня 2020 года
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