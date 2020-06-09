вторник 9.06.2020 14:47:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Общее число больных в Орловской области составило 1517

На сегодня в регионе подтверждено 125 новых случаев COVID-19.


По информации федерального оперативного штаба на 9 июня в регионе зарегистрировано 3092 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составило 1517 человек, выздоровели 1543 человека. 32 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1408 жителей Орла, 406 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 278 – в Орловском районе, 109 – в Болховском районе, 72 – в Новодеревеньковском районе, 70 – в Хотынецком районе, по 66 – в Дмитровском и Урицком районах, 61 – в Ливнах, 57 – в Свердловском районе, по 54 – в Новосильском и Шаблыкинском районах, 47 – в Знаменском районе, 45 – в Глазуновском районе, 42 – в Верховском районе, 39 – в Покровском районе, 29 – в Ливенском районе, 27 – в Троснянском районе, 26 – в Колпнянском районе, 25 – в Кромском районе, 24 – в Залегощенском районе, 23 – в Малоархангельском районе, 18 – в Должанском районе, по 16 – в Краснозоренском и Корсаковском районах, 14 – в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
9 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.