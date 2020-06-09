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Полиция начала расследование по инциденту на мосту Дружбы в Орле

В минувшее воскресенье неизвестные сбросили со строящего моста в воду инструменты и оборудование.


Как рассказал представитель подрядчика, который работает на мосту, пропал электроинструмент, элементы ограждения, часть силового кабеля. Это происшествие затормозило работу.


Олеся Лихобабина, сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области:
«По данному факту сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Орлу проводят проверку, в результате которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

О случившемся в соцсетях рассказал советник губернатора Сергей Лежнев.

По его информации, толпа пьяных молодых ребят попыталась пройти на мост Дружбы в 6 часов утра. Охранник попросил их покинуть территорию, потому что проход по мосту запрещён. Но, видимо, как пишет Лежнев, «алкоголь разбудил в молодых людях героев и они начали сбрасывать в речку новый забор, отбойники и тд».


Татьяна Напольских
9 июня 2020 года
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