Полиция начала расследование по инциденту на мосту Дружбы в Орле В минувшее воскресенье неизвестные сбросили со строящего моста в воду инструменты и оборудование.





Как рассказал представитель подрядчика, который работает на мосту, пропал электроинструмент, элементы ограждения, часть силового кабеля. Это происшествие затормозило работу.





Олеся Лихобабина, сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области:

«По данному факту сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Орлу проводят проверку, в результате которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

О случившемся в соцсетях рассказал советник губернатора Сергей Лежнев.



По его информации, толпа пьяных молодых ребят попыталась пройти на мост Дружбы в 6 часов утра. Охранник попросил их покинуть территорию, потому что проход по мосту запрещён. Но, видимо, как пишет Лежнев, «алкоголь разбудил в молодых людях героев и они начали сбрасывать в речку новый забор, отбойники и тд».





Татьяна Напольских

9 июня 2020 года



