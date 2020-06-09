В Ливенском районе утонул мужчина Его тело из водоема водолазы подняли сегодня в 10:30.





Как сообщает издание «Уездный город», несчастье случилось вчера, 8 июня на реке Сосне в селе Успенское.



По сведениям очевидцев, примерно в 18 часов на берегу реки отдыхала компания людей. 52-летний мужчина отправился в воду и поплыл на спине. Он заплыл довольно далеко от берега, и его приятели забеспокоились. Один из них поплыл вдогонку, но ему не хватило доплыть метров двадцати, как мужчина пропал из виду.



Спасатели просят соблюдать элементарные меры предосторожности и еще раз напоминают, что купальный сезон из-за сложной эпидобстановки пока не открыт.





Орловское Информбюро

9 июня 2020 года



