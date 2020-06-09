70 тысяч орловских родителей обратились за «детскими выплатами» Статистику привел региональный пенсионный фонд.





Как сообщили в ПФР, в настоящее время выплачено 903 млн. рублей. Это выплаты на детей от 3-х до 16-ти лет. Выплаты начались с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября. В области на эту меру поддержки могут рассчитывать родители 110 тысяч юных орловцев.





Татьяна Напольских

9 июня 2020 года



